Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/потужність

Усі пристрої поділили на п’ять цінових категорій: від ультрабюджетних до флагманських.

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували свіжий рейтинг смартфонів на базі Android з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Він складений за підсумками травня 2026 року і розділений на п'ять цінових категорій.

Автори рейтингу зазначають, що при його складанні враховувався виключно рівень продуктивності пристроїв. Такі параметри, як якість камери, час автономної роботи, характеристики дисплея та інші особливості смартфонів, до уваги не бралися.

В ультрабюджетному сегменті (до 150 доларів) перше місце посів Oppo K12s 5G на базі Snapdragon 6 Gen 4. За ним розташувалися Redmi Note 15 з процесором Snapdragon 6 Gen 3 та iQOO Z10x з чіпсетом Dimensity 7300-Ultra. Усі три пристрої отримали високі оцінки за співвідношення ціни та можливостей.

У категорії від 150 до 300 доларів лідером став Redmi Turbo 5 Max. Головна причина – чіп Dimensity 9500s, який вважається найкращим у своєму класі. За ним розташувалися OnePlus Ace 5 Ultra з Dimensity 9400+ і Redmi K90 зі Snapdragon 8 Elite.

Серед смартфонів вартістю від 300 до 450 доларів найкращим визнали Realme GT8. Поки що це найдоступніший смартфон на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Срібло та бронзу забрали Realme Neo 8 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Redmi K90 Max на Dimensity 9500.

У діапазоні від 450 до 600 доларів перше місце посів OnePlus 15T. На другому місці опинився Realme GT8 Pro, а третю позицію посів Honor Magic 8 Pro Max. Усі три моделі використовують мобільну платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

У преміальному сегменті (дорожче 600 доларів) найкращими стали iQOO 15 Ultra, RedMagic 11 Pro та Xiaomi 17 Max. Ці смартфони побудовані на базі розігнаної версії флагманського чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

