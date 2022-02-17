Після установки такої батареї в електромобілі дальність ходу може досягти тисячі кілометрів.

Літій-іонні батареї є основоположною складовою електромобілів, від якої залежить успіх або провал авто на ринку. А висока щільність енергії – це ключова характеристика акумуляторів.

До цього моменту лідером в технологіях автомобільних акумуляторів вважалася Tesla Маска, проте Каліфорнійський стартап Amprius, здається, перехопив пальму першості.

Як пише видання Autoevolution, щільність зберігання енергії в нових акумуляторах становить близько 450 Втч/кг і 1150 Втч/л – це найвищий показник на сьогоднішньому ринку. Для порівняння, літій-іонний акумулятор Tesla Model 3 вміщує в районі 260 Втч/кг і 730 Втч/л, тобто на 73% менше на одиницю ваги.

При цьому в Amprius обіцяють вже скоро вивести на ринок ще продуктивніший варіант батареї – питомою місткістю 500 Втч/кг. Що показово, декількома роками раніше Ілон Маск передбачав, що акумуляторний елемент із щільністю енергії 400 Втч/кг з'явиться лише до 2023-2024 років. Таким чином, Amprius вдалося значно випередити прогнози мільярдера.

Втім, поки залишається відкритим питання, скільки коштуватиме інноваційний продукт. Хоча в Amprius не називають конкретних цифр, компанія обіцяє привести ціни до рівня, який зробить доцільним його застосування в електромобілях.

Паралельно в стінах компанії Ілона Маска ведеться робота над футуристичним електропікапом Tesla Cybertruck. В автомобілі немає ручок – навіть висувних. Двері відкриваються автоматично при наближенні власника, за допомогою ключ-карти або смартфона.

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