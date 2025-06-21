Xiaomi випустила бюджетний повербанк з 'секретним' дисплеєм і вбудованим кабелем

У нього батарея на 10 000 мАг і потужність 33 Вт, а заряд, що залишився, показує LCD-екран.

Лінійка компактних портативних акумуляторів від Xiaomi поповнилася новою недорогою моделлю на 10 000 мАг, яка отримала дві корисні особливості.

Крім вбудованого кабелю Type-C, який також можна використовувати як ремінець, новинка обладнана інформативним LCD-екраном, що дає змогу точно відстежувати залишок заряду.

Усередині дві батареї на 5000 мАг кожна, максимальна вихідна потужність становить 33 Вт. На сайті Xiaomi пишуть, що флагманський Xiaomi 14 Pro від такого акумулятора за пів години заряджається до 51%. Крім кабелю на корпусі є ще вільні роз'єми USB-A і USB-C.

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Також виробник заявляє про низку механізмів захисту, зокрема від перегріву, перевантажень і короткого замикання. Вбудований чип сам визначає параметри вихідного струму залежно від пристрою, що заряджається.

Xiaomi Power Bank 10000 33W вже доступний на китайських майданчиках. Всього чотири кольори, а ціна становить 129 юанів (~750 грн).

Раніше цього місяця компанія випустила один з найкращих планшетів за співвідношенням ціна-якість. За ціною близько 200 євро покупці отримують екран 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

Також до виходу готується Redmi K80 Ultra. У компанії кажуть, що це найпотужніший смартфон на ринку і найбільш автономний телефон в історії бренду.

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