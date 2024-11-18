Xiaomi представила ультратонкий повербанк, який легко сплутати зі смартфоном (фото)

Такий повербанк можна спокійно покласти в нагрудну кишеню сорочки або сумочку.

Xiaomi опублікувала на своєму глобальному сайті інформацію про повербанк під назвою Ultra Slim Power Bank 5000mAh. Назва повністю виправдана: це дійсно дуже тонкий (і легкий) зовнішній акумулятор ємністю 5000 мАг.

При розмірах 113 × 53 × 10 мм він важить всього 93 грами. Для порівняння, Xiaomi 15 важить 191 грам, а мініатюрний iPhone SE 2022 – 148 грамів. За габаритами і дизайном акумулятор нагадує компактний смартфон.

Повербанк заряджає пристрої з потужністю до 20 Вт за допомогою кабелю USB-C. Так, щоб зарядити Xiaomi 14 наполовину, знадобиться всього 30 хв, за той же час Xiaomi 14 Ultra поповнить свій запас до 37%. При використанні мережевого адаптера на 18 Вт Ultra Slim Power Bank підживлюється на 100% за 1,75 години.

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Також Xiaomi заявляє про безліч механізмів захисту: від короткого замикання і перегріву до перезарядки і перевантаження. Вбудований чип сам визначає параметри вихідного струму залежно від пристрою, що підзаряджається.

У Китаї Xiaomi Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh оцінили в 129 юанів (близько 700 грн). Дата виходу новинки та її вартість на глобальному ринку поки розкриті не були.

Раніше в Anker вийшов повербанк на 20 000 мАг із вбудованим кабелем USB-C. А бонусом портативна зарядка працює ще й як підставка для смартфона.

Тим часом редактори GizmoChina склали рейтинг найкращих кнопкових телефонів у 2024 році, які ідеально підходять для "цифрової детоксикації". Їхнього акумулятора вистачить на тижні, а завдяки своїй простоті вони менше схильні до зависань і збоїв.

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