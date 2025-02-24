Серед них - смартфони, ноутбуки, навушники і навіть спортивний електрокар.

У передостанній день зими Xiaomi порадує користувачів цілою низкою нових продуктів. Серед них, смартфони, ноутбуки та навушники.

Згідно з останньою інформацією, китайський вендор має представити:

Смартфон Xiaomi 15 Ultra . У компанії кажуть, що "Ультра" встановить новий стандарт у мобільній зйомці.

. У компанії кажуть, що "Ультра" встановить новий стандарт у мобільній зйомці. Ноутбук Redmi Book Pro 16 (2025) . Його позиціонують як "перший професійний офісний ноутбук компанії з ШІ".

. Його позиціонують як "перший професійний офісний ноутбук компанії з ШІ". Навушники Xiaomi Buds 5 Pro з "найкращим звучанням в історії компанії".

з "найкращим звучанням в історії компанії". Спортивний електрокар Xiaomi SU7 Ultra .

Крім основних продуктів китайський виробник анонсує низку інших пристроїв: кондиціонер, холодильник, прально-сушильну машину і розумну колонку з підтримкою ШІ.

Відео дня

Прес-конференція відбудеться 27 лютого, о 13:00 за київським часом. Вона триватиме близько двох годин, уточнили в компанії.

Раніше УНІАН писав про перший смартфон Xiaomi, який отримуватиме оновлення 6 років. Наразі подібний термін підтримки є тільки у Google і Samsung.

На початку лютого Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 й інші популярні моделі досягли кінця життєвого циклу. Тим часом YouTube скоро перестане запускатися на старіших Xiaomi.

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