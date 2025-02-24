У передостанній день зими Xiaomi порадує користувачів цілою низкою нових продуктів. Серед них, смартфони, ноутбуки та навушники.
Згідно з останньою інформацією, китайський вендор має представити:
- Смартфон Xiaomi 15 Ultra. У компанії кажуть, що "Ультра" встановить новий стандарт у мобільній зйомці.
- Ноутбук Redmi Book Pro 16 (2025). Його позиціонують як "перший професійний офісний ноутбук компанії з ШІ".
- Навушники Xiaomi Buds 5 Pro з "найкращим звучанням в історії компанії".
- Спортивний електрокар Xiaomi SU7 Ultra.
Крім основних продуктів китайський виробник анонсує низку інших пристроїв: кондиціонер, холодильник, прально-сушильну машину і розумну колонку з підтримкою ШІ.
Прес-конференція відбудеться 27 лютого, о 13:00 за київським часом. Вона триватиме близько двох годин, уточнили в компанії.
Раніше УНІАН писав про перший смартфон Xiaomi, який отримуватиме оновлення 6 років. Наразі подібний термін підтримки є тільки у Google і Samsung.
На початку лютого Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 й інші популярні моделі досягли кінця життєвого циклу. Тим часом YouTube скоро перестане запускатися на старіших Xiaomi.