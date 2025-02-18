Представлено перший смартфон Xiaomi, який отримуватиме оновлення 6 років

Наразі подібний термін підтримки нових версій Android є тільки у Google і Samsung.

Компанія Xiaomi розкрила інформацію щодо підтримки міжнародної версії недорогого Redmi Note 14 4G – шість років патчів безпеки і чотири мажорних оновлення операційної системи.

Таким чином повна підтримка пристрою припиниться в лютому 2031, як і у флагманських Google Pixel 9 і Samsung Galaxy S24. Операційна ж система зможе оновитися до версії HyperOS на базі Android 19, пише GSMArena.

Що цікаво, версія Redmi Note 14 з підтримкою мереж 5G отримає тільки 2 крупних оновлення Android і 4 роки патчів безпеки. Теж саме стосується й інших смартфонів лінійки. Поки незрозуміло, чому виробник ухвалив таке рішення.

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Вартість Redmi Note 14 4G в Європі становить 230 євро (~10 000 грн), що фактично робить його найдоступнішим Android-смартфоном з шестирічною підтримкою оновленнями. Раніше таким вважався Samsung Galaxy A16 4G за 249 євро.

Нагадаємо, Redmi Note 14 4G отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц, процесор MidiaTek Helio G99, до 8 ГБ оперативної пам'яті, основну камеру на 108 Мп і акумулятор ємністю 5500 мАг із зарядкою 33 Вт.

Раніше Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 та інші хітові моделі досягли кінця життєвого циклу. Тим часом YouTube скоро перестане запускатися на старих Xiaomi.

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