Флагман отримає чотири камери, включно з перископом на 200 Мп.

Лу Вейбінг, президент Xiaomi, поділився повними характеристиками задньої камери флагманського смартфона Xiaomi 15 Ultra напередодні його запуску наступного тижня.

Пристрій отримає квадрокамеру, до якої увійдуть:

50-мегапіксельний основний датчик (1/0,98 дюйма, 23 мм, f/1,63)

50-мегапіксельна надширококутна камера (14 мм, f/2.2)

50-мегапіксельна телефотокамера (70 мм, f/1.8) з 10-см телеоб'єктивом для макрозйомки

200-мегапіксельна перископічна телефотокамера (1/1,4 дюйма, 100 мм, f/2,6). Підтримує внутрішньосенсорний зум (ISZ) з виходом без втрат на 200 мм і 400 мм, пропонуючи кілька фокусних відстаней, включаючи 0,6x, 1x, 2x, 3x, 4,3x, 8,7x і 17,3x.

Повідомляється, що Xiaomi 15 Ultra покликаний подолати обмеження нічної фотографії за допомогою "ультрачистої оптичної системи", встановивши новий стандарт у мобільній зйомці. Цікаво, що в цьому поколінні не буде змінної діафрагми.

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У плані заліза, Xiaomi 15 Ultra оснастять 6,73-дюймовим дисплеєм OLED 2K, чипсетом Snapdragon 8 Elite, акумулятором ємністю 6000 мАг і корпусом із захистом IP69. Пристрій кине виклик іншим топовим камерофонам, серед яких Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max. Зарубіжні експерти називали Xioami 14 Ultra найдосконалішим камерофоном 2024 року.

Xiaomi 15 Ultra, як очікується, буде представлений 26 лютого в Китаї, а його глобальний запуск заплановано на початок березня. Приблизно в цей же час дебютує й Xiaomi 15.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон із рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені смартфони, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

УНІАН писав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію: вона "прокачає" вашу батарею і допоможе усунути найрізноманітніші проблеми, які стають причиною перегріву, повільного заряджання або стрибків напруги.

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