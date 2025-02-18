Відеосервіс YouTube скоро відключить частину смартфонів Xiaomi – додаток перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які не люблять змінювати свої телефони.
Зміни торкнулися моделей виробника, які працюють на операційній системі Android 7 і 7.1, і які через свій вік не можуть оновитися до Android 8. Відмова від підтримки старих пристроїв дасть змогу зосередитися на поліпшенні роботи програми на сучасних платформах, кажуть в Google.
19 смартфонів Xiaomi, які залишаться без YouTube:
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A / Redmi Y1
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 - Redmi 5
- Redmi 5A
Слід зазначити, що йдеться про офіційний застосунок YouTube. Як альтернатива, можна скористатися сторонніми додатками на кшталт NewPipe і Vanced. Втім, повністю замінити оригінальний досвід взаємодії з YouTube вони не зможуть.
Раніше Xiaomi оновила список пристроїв, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.
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