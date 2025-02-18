Це торкнеться моделей, які через свій вік не можуть оновитися до Android 8.

Відеосервіс YouTube скоро відключить частину смартфонів Xiaomi – додаток перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які не люблять змінювати свої телефони.

Зміни торкнулися моделей виробника, які працюють на операційній системі Android 7 і 7.1, і які через свій вік не можуть оновитися до Android 8. Відмова від підтримки старих пристроїв дасть змогу зосередитися на поліпшенні роботи програми на сучасних платформах, кажуть в Google.

19 смартфонів Xiaomi, які залишаться без YouTube:

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 - Redmi 5

Redmi 5A

Слід зазначити, що йдеться про офіційний застосунок YouTube. Як альтернатива, можна скористатися сторонніми додатками на кшталт NewPipe і Vanced. Втім, повністю замінити оригінальний досвід взаємодії з YouTube вони не зможуть.

Відео дня

Раніше Xiaomi оновила список пристроїв, які більше не отримають оновлень. Redmi 10, Redmi Note 11, Poco X4 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

УНІАН писав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію. Вона "прокачає" вашу батарею і допоможе усунути популярні проблеми, які стають причиною перегріву, повільної зарядки або стрибків напруги.

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