Базовий iPhone XS слідом за XS Max відправився на "пенсію".

Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв і додала в нього iPhone XS. З моменту закінчення продажів телефону минуло більше ніж п'ять років.

Магазини Apple Store та авторизовані сервісні центри Apple все ще можуть пропонувати ремонт "вінтажних" айфонів, але тільки за наявності запасних частин, пише портал MacRumors.

Apple випустила iPhone XS у вересні 2018 року, а рік по тому він був знятий з продажу. Проте, пристрій залишався ще певний час у продажу у великих ритейлерів, тому базовий XS тільки зараз досяг п'ятирічної позначки для вінтажного статусу. iPhone XS Max визнали вінтажним ще в листопаді 2024-го.

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Ще через два роки iPhone XS буде класифіковано як повністю застарілий, і з цього моменту вони не підлягають жодному обслуговуванню.

Зрозуміло, за час, що минув відтоді, iPhone XS застарів за багатьма характеристиками, але все ще залишається популярним серед користувачів. В апарата в арсеналі потужний чип A12 Bionic, компактний OLED-дисплей і надійна подвійна камера на 12+12 Мп. А ще він досі отримує свіжі версії iOS, попри вихід 7 років тому.

Раніше стало відомо, що масштабне оновлення iOS 26 не підтримуватиме одразу кілька старих айфонів. Серед них і iPhone XR, який залишиться на iOS 18, але продовжить отримувати патчі безпеки протягом кількох років.

Востаннє Apple оновлювала список застарілих пристроїв у кінці травня, додавши туди iPhone 7 Plus і iPhone 8. Їхнім власникам варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком деталей для ремонту.

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