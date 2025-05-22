Власникам цих пристроїв варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком деталей для ремонту.

Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв. Число застарілих продуктів не збільшилося, а число вінтажних – так. Вінтажними девайсами компанії тепер вважаються iPhone 7 Plus і iPhone 8 на 64 ГБ і 256 ГБ.

Версія iPhone 8 з об'ємом пам'яті 128 ГБ не потрапила до списку, оскільки Apple зняла її з продажу тільки у 2020 році, за пів року після виходу iPhone 11, зауважили в MacRumors.

iPhone 7 Plus вийшов у 2016 році і став першим iPhone з подвійною основною камерою. Також на той час досить сміливим рішенням стала відмова від 3.5 мм роз'єму.

iPhone 8 вийшов у 2017 році, разом з iPhone X. Це був перший iPhone з бездротовою зарядкою і камерою, здатною записувати відео у форматі 4К.

Компанія не стане віддалено блокувати ці iPhone, вимагаючи, щоб ви терміново оновилися. Внесення до списку "вінтажних" пристроїв означає лише те, що з моменту закінчення їхніх продажів минуло понад 5 років. Компанія зобов'язується ремонтувати вінтажні пристрої тільки за наявності деталей.

Відео дня

Через сім років після зняття з продажу пристрої потрапляють до списку до списку продуктів, які "застаріли та вийшли з експлуатації", – і ось вони не підлягають ніякому обслуговуванню.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, а в червні Apple представить наступну версію iOS. За інформацією Bloomberg, iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням за десятиліття. Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – до 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота та розумних окулярів.

Вас також можуть зацікавити новини: