Базові моделі Galaxy S24 будуть частково переведені на власні чіпи компанії. Це торкнеться європейських користувачів.

Презентація серії флагманів Samsung Galaxy S24 намічена на 17 січня. За тиждень до анонсу секретів майже не залишилося: нам вже відомі характеристики, дизайн та навіть європейські ціни. Новий же витік розкрив серйозний мінус базових моделей, який деяких може бути критичним.

Чутки говорили про те, що Galaxy S24 Ultra буде єдиною моделлю в лінійці на базі платформи Snapdragon 8 Gen 3, і тепер ці дані підтвердилися: базові S24 та S24+ отримають процесор Exynos 2400 – йдеться про версії для європейських країн.

Exynos – це фірмові чіпи Samsung, які хоч непогано показують себе в тестах, практично при будь-якому розкладі слабкіше конкурентів від Qualcomm. І це навіть з урахуванням того, що за останні пару років Snapdragon теж додали в потужності: тести показують, що він на 30% потужніше Apple A17 Pro, який стоїть в нових айфонах.

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Топовий же Galaxy S24 Ultra отримає Snapdragon 8 Gen 3 скрізь, в тому числі в Європі, причому розігнану його версію і відразу до рекордних 3,4 ГГц. На момент виходу це буде найпотужніший смартфон Android на ринку. Для порівняння, у Exynos 2400 частота досягає 3,21 ГГц.

Згідно з витоками, компанія має намір реалізувати в лінійці Galaxy S24 всі найактуальніші тренди і фішки. Як мінімум, ми чули про підтримку супутникового зв'язку і титанову рамку, а батарею прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще суттєвіше.

Втім, основний упор буде зроблено на штучному інтелекті (ШІ). З осені виробник просуває бренд Galaxy AI, тому чекаємо від нових смартфонів низку розумних функцій. Одна з таких – голосовий перекладач, який буде активуватися під час телефонних дзвінків і переводити сказане в реальному часі.

Презентація серії Galaxy S24 та інших гаджетів Samsung відбудеться 17 січня о 8 вечора.

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