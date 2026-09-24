'Ви переплутали кадри?': фанати висміяли графіку оновленого 'Відьмака 3'

Розробники порівняли оновлену версію гри з оригіналом, але замість захоплення ролик викликав запитання.

Фанати The Witcher 3 Wild Hunt неоднозначно відреагували на офіційний ролик CD Projekt, у якому показали порівняльні кадри оригінальної рольової гри та майбутнього ремастера. Деякі гравці вважають, що після оновлення окремі візуальні ефекти стали навіть гіршими, пише IGN.

У короткому ролику розробники показали кадри бою, де Геральт використовує Ігні проти групи утопців на болоті, порівнявши стару та нову версії. У ремастері помітно вища деталізація броні Геральта та води, але основна претензія стосується відображень.

В оригінальній грі спалах полум’я від Ігні реалістично відбивався в каламутній воді під ногами монстрів. У показаному фрагменті ремастера це відбиття практично не видно, незважаючи на використання рейтрейсингу. Користувачі також звернули увагу на суперечливу роботу з туманом: якщо в оригіналі над землею клубочилися щільні густі хмари, то в новій версії їх замінили на звичайний розсіяний серпанок і перенесли основний ефект на дальній план. Через це сама сцена сприймається інакше.

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Не залишилися без уваги зміни в текстурах та моделях. На думку користувачів, нові утопці виглядають "мокришими", тоді як оригінальні супротивники краще передають відчуття луски та бруду. Дехто припустив, що розробники могли випадково поміняти місцями кадри "до" і "після".

У гравців на ПК, яким не сподобалися зміни, залишиться можливість повернутися до попередньої версії гри. У Steam, як і раніше, можна запустити оригінальну версію "Відьмака 3", яка не вимагає переходу на ремастер. На консолях наявність такої можливості поки що не підтверджено.

Нагадаємо, ремастер The Witcher 3: Wild Hunt вийде 29 вересня у вигляді безкоштовного оновлення. Одночасно CD Projekt працює над новим доповненням Songs of the Past, яке вийде у 2027 році й стане сполучною ланкою між третьою та наступною частиною серії.

Нещодавно CD Projekt вперше офіційно назвала терміни виходу The Witcher 4. Компанія розраховує випустити нову велику частину серії у 2028 році. Вона стане першою грою в новій трилогії, яку розробники планують завершити протягом шести років.

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