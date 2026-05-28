У PS Store почався розпродаж зі знижками на новинки та хітові ігри до 90%

У магазині PS Store стартував щорічний масштабний розпродаж Days of Play ("Час грати"), який триватиме до 11 червня. У рамках акції знижки до 90% отримали понад 2 тис. ігор та доповнень.

Окрім усіх інших ігор, в акції бере участь Resident Evil Requiem. Вперше одну з найкращих ігор 2026 року можна придбати за зниженою ціною.

Знижки в PS Store:

Resident Evil Requiem – 1539 грн (знижка 30%)

Ghost of Yōtei – 1649 грн (знижка 25%)

Battlefield 6 – 1319 грн (знижка 45%)

Nioh 3 – 1561 грн (знижка 29%)

Assassin’s Creed Shadows – 1149 грн (знижка 50%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1363 грн (знижка 38%)

God of War Sons of Sparta – 799 грн (знижка 20%)

Mafia: The Old Country – 1399 грн (знижка 30%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 959 грн (знижка 60%)

Resident Evil Remake Trilogy – 791 грн (знижка 67%)

Cyberpunk 2077: Повне видання – 1149 грн (знижка 45%)

"Відьмак 3: Дика Полювання: Повне видання" – 269 грн (знижка 80%)

Metro Exodus – 142 грн (знижка 85%)

Gotham Knights – 209 грн (знижка 90%)

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 2 червня підписники PS Plus зможуть безкоштовно додати до бібліотеки одразу три гри: Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 та похмурий екшен Warhammer 40,000: Darktide.

Нещодавно Sony анонсувала презентацію State of Play, яка розпочнеться 3 червня о 00:00 за київським часом. Обіцяють оновлення, анонси та покази ігрового процесу майбутніх титулів, включаючи Marvel’s Wolverine.

