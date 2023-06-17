Компанія буде додавати проєкти в PS Plus через рік або два після виходу.

Microsoft випускає всі ігри від внутрішніх студій з першого дня у своїй підписці Game Pass. Такий крок забезпечив значну частку популярності сервісу. А ось Sony дотримується дистанції і додає власні флагманські проєкти в PS Plus через рік або два після релізу. За словами компанії, така стратегія працює, і вона продовжить дотримуватися наміченого плану.

Про це в інтерв'ю GamesIndustry.biz розповів голова глобального відділу підписки Sony Нік Магуайр. Він заявив: "Ми задоволені нашою стратегією. Розміщення ігор трохи пізніше в життєвому циклі означає, що ми можемо охопити більше покупців через 12, 18, 24 місяці після їх виходу".

"Ми бачимо, що покупці все ще в захваті від цих ігор і готові їх придбати. Для нас це працює. Час від часу з'являється можливість інвестувати в ігри [для запуску в підписці з] першого дня, такі як Stray, і ми будемо використовувати їх, коли вони з'являться. Але для нас, дозволяючи цим іграм [від внутрішніх студій] спочатку виходити на платформі поза сервісом... це працює, і це залишиться нашою стратегією на майбутнє", — додав Магуайр.

Відео дня

Керівник ініціативи незалежних розробників PlayStation Шухей Йошида висловився в схожому ключі, але заявив, що немає чітких термінів, коли проєкти повинні з'являтися в PlayStation Plus: "Ми віримо в преміум-реліз гри на старті продажів і, можливо, через шість місяців, або три місяці, або три роки, коли продажі гри підуть на спад, включення в цю послугу, PS Plus Extra, може допомогти представити ці ігри новій, ширшій аудиторії".

Інша інформація від керівників

За словами Магуайра, план Premium, тобто найдорожчий, виявився популярнішим, ніж Extra. Це стало для Sony сюрпризом, оскільки компанія очікувала побачити зворотний результат.

Зараз японський платформотримач зосереджений на додаванні нових функцій та ігор в PlayStation Plus, а також на збереженні актуальності сервісу і залученні якомога більшої аудиторії.

Раніше Sony наполягала, що випуск проєктів від внутрішніх студій в підписці з першого дня порушить внутрішній цикл компанії, призведе до зниження інвестицій в команди і появи ігор нижчої якості.

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