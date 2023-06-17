Microsoft випускає всі ігри від внутрішніх студій з першого дня у своїй підписці Game Pass. Такий крок забезпечив значну частку популярності сервісу. А ось Sony дотримується дистанції і додає власні флагманські проєкти в PS Plus через рік або два після релізу. За словами компанії, така стратегія працює, і вона продовжить дотримуватися наміченого плану.
Про це в інтерв'ю GamesIndustry.biz розповів голова глобального відділу підписки Sony Нік Магуайр. Він заявив: "Ми задоволені нашою стратегією. Розміщення ігор трохи пізніше в життєвому циклі означає, що ми можемо охопити більше покупців через 12, 18, 24 місяці після їх виходу".
"Ми бачимо, що покупці все ще в захваті від цих ігор і готові їх придбати. Для нас це працює. Час від часу з'являється можливість інвестувати в ігри [для запуску в підписці з] першого дня, такі як Stray, і ми будемо використовувати їх, коли вони з'являться. Але для нас, дозволяючи цим іграм [від внутрішніх студій] спочатку виходити на платформі поза сервісом... це працює, і це залишиться нашою стратегією на майбутнє", — додав Магуайр.
Керівник ініціативи незалежних розробників PlayStation Шухей Йошида висловився в схожому ключі, але заявив, що немає чітких термінів, коли проєкти повинні з'являтися в PlayStation Plus: "Ми віримо в преміум-реліз гри на старті продажів і, можливо, через шість місяців, або три місяці, або три роки, коли продажі гри підуть на спад, включення в цю послугу, PS Plus Extra, може допомогти представити ці ігри новій, ширшій аудиторії".
Інша інформація від керівників
- За словами Магуайра, план Premium, тобто найдорожчий, виявився популярнішим, ніж Extra. Це стало для Sony сюрпризом, оскільки компанія очікувала побачити зворотний результат.
- Зараз японський платформотримач зосереджений на додаванні нових функцій та ігор в PlayStation Plus, а також на збереженні актуальності сервісу і залученні якомога більшої аудиторії.
- Раніше Sony наполягала, що випуск проєктів від внутрішніх студій в підписці з першого дня порушить внутрішній цикл компанії, призведе до зниження інвестицій в команди і появи ігор нижчої якості.