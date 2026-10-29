Новий китайський екшен підкорив Steam: онлайн перевищив 700 тисяч гравців

У Phantom Blade Zero можна грати не тільки на ПК, а й на PlayStation 5. Вихід гри на Xbox відбудеться пізніше.

Китайський екшен Phantom Blade Zero стрімко набирає популярність у Steam. У перші години після виходу гра привернула понад 500 тисяч користувачів одночасно, а потім перевищила позначку в 700 тисяч, встановивши рекорд серед одиночних проєктів 2026 року.

Згідно з даними SteamDB, новинка значно випередила інші великі релізи цього року за кількістю одночасних гравців. Для порівняння, піковий онлайн Resident Evil Requiem становив близько 344 000, а Crimson Desert зумів залучити 276 000 одночасних гравців.

Ба більше Phantom Blade Zero вже увійшла до топ-15 ігор за піковою кількістю гравців за всю історію Steam, обійшовши такі хіти, як Hollow Knight: Silksong, Path of Exile 2 та Apex Legends. Причому попереду ще вихідні, тому нинішній рекорд онлайну може виявитися далеко не межею.

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При цьому статистика Steam не відображає повну аудиторію Phantom Blade Zero: гра також вийшла на PS5. Крім того, кількість одночасних гравців не можна прирівнювати до кількості проданих копій – цей показник демонструє, скільки користувачів грають в один і той самий момент.

Успішний онлайн супроводжується високими оцінками критиків. Рейтинг гри на агрегаторі OpenCritic становить 89 із 100, і це один із найкращих результатів 2026 року. Оглядачі хвалять плавну бойову систему, великий вибір зброї та видовищні битви з босами. До мінусів відносять слабкий сюжет і лінійний дизайн рівнів, але "бойова система настільки хороша, що на це навіть не звертаєш уваги".

Розробкою гри займається китайська студія S-GAME. Проєкт являє собою динамічну екшен-RPG із бойовою системою, натхненною китайськими бойовими мистецтвами, та похмурим фентезійним світом. В українському Steam та PS Store гра коштує 2249 грн.

Нагадаємо, саме зараз у PS Store тривають одразу три розпродажі – і на деякі ігри знижка сягає 90%. Крім того, рекордно подешевшали Death Stranding Director’s Cut і Silent Hill 2.

Тим часом у Steam з’явилася безкоштовна гра, в яку одночасно може грати лише 1 людина у світі. Кожен учасник отримує рівно одну хвилину, після чого управління передається наступній людині у черзі.

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