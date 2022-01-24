Показово, що за темпами падіння цін карти AMD випереджають пристрої Nvidia.

Відеокарти AMD і Nvidia нарешті почали дешевшати після тривалого зростання. Тенденція до зниження цін була помічена ще на початку січня і відтоді вона продовжилася.

Це підтверджує аналіз ринку, проведений ресурсом 3DCenter.

Згідно з ним вартість відеокарт Radeon RX 6000 і GeForce RTX 30-ї серії знизилася вже вдруге цього місяця. Якщо ще на початку січня карти "зелених" у середньому продавалися на 85% дорожче за рекомендовану виробником роздрібну вартість, то сьогодні націнка на них становить 72%. Водночас середня націнка на карти AMD у січні знизилася з 78 до 67%.

Як зазначають журналісти, зниження цін корелюється з обвалом на ринку криптовалют, зокрема з Ethereum, який тільки за останні пару днів просів майже на 13%. Тому майбутня статистика обіцяє бути ще цікавішою.

Ще одним фактором, який може вплинути на подальше зниження вартості відеокарт, є скорий перехід Ethereum до PoS-моделі, який повинен зробити його майнінг невигідним. Щоправда, відбутися це мало ще минулого року, хоча зараз прогнозується на найближче літо.

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Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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