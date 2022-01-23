Повним аутсайдером стала флагманська AMD Radeon RX 6900 XT.

Крипторинок знову опинився в червоній зоні й майнінг разом з ним. Тепер необхідно 30 місяців, аби "вийти в нуль", навіть якщо ви купите топову відеокарту серії GeForce RTX 30 для видобутку цифрових монет.

Видання Hardware Times оприлюднило рейтинг, в якому можна подивитися на терміни самоокупності відеокарт при майнінгу.

Повним аутсайдером в цьому плані стала флагманська AMD Radeon RX 6900 XT, яка при видобутку ефіру [Ethereum – ред] окупиться тільки через три роки або 38 місяців. Низька продуктивність цієї відеокарти при майнінгу зводить нанівець її перевагу у вигляді доступної вартості.

У лідерах за самоокупністю при майнінгу виявилися GeForce GTX 1660 Super і 1660 Ti – 28 місяців. За ними слідкує RTX 3060 – у випадку з нею повернути затрачені кошти вийде лише через 30 місяців. Що показово, ще буквально рік тому типову відеокарту для майнінгу можна було окупити за 6-8 місяців.

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Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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