Дизайн медіаплеєра ідентичний дорожчій 4K-моделі, але коштує він майже вдвічі дешевше.

Компанія Google представила нову версію своєї популярної компактної ТБ-приставки Chromecast. Йдеться про бюджетну HD-версію пристрою, про яку ми писали раніше.

Дизайн медіаплеєра ідентичний дорожчій 4K-моделі, але коштує він майже вдвічі дешевше – всього 29,99 долара (~1099 грн).

Новинка позиціюється як рішення для старих телевізорів. Вона дозволяє виводити картинку з піковим дозволом до 1080p з 60 fps і підтримує стандарти HDR10+ і HLG, але позбавлена Dolby Vision. При цьому в комплект поставки Chromecast HD увійде той же пульт управління, що і в 4K-версії.

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При підключенні до телевізора користувач отримує оболонку Android TV з підтримкою Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video і YouTube через єдиний додаток Google TV. Також через приставку можна грати через хмарний ігровий сервіс Google Stadia.

Навіщо потрібен Google Chromecast

Chromecast перетворює будь-який телевізор в "розумний": пристрій підключається по HDMI та транслює оболонку Google TV. Операційна система відкриває доступ до відеохостингів, стрімінговим платформам і "Гугл асистенту".

Chromecast вважається одним з найкращих продуктів софтверного гіганта. Оригінальний девайс був представлений на ринку ще у 2013 році й з того часу Google регулярно оновлює його.

Нагадаємо, раніше Google в рамках ребрендингу свого платіжного додатка запустила в Україні мобільний застосунок Google Гаманець (Google Wallet). У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадкові талони та картки лояльності.

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