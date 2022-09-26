Його вперше представили на конференції I/O 2022 в травні.

Команда Google запустила новий інструмент, покликаний спростити процес видалення користувацьких даних із результатів пошуку. Його вперше представили на конференції I/O 2022 в травні.

Першим на це звернув увагу ресурс 9to5Google. Вони виявили, що в застосунку Google на Android з'явилася нова вкладка "Результати про вас" (Results about you).

Цей новий пункт меню відправляє користувачів на сторінку, на якій пояснюється, як можна запросити у Google видалення результатів пошуку, що містять номер телефону, домашню адресу, адресу електронної пошти або іншу особисту інформацію. Там же можна ознайомитися з усіма вашими даними, які наразі доступно у видачі.

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Після того як виберете, що ви хочете видалити, Google попросить вказати причину і після покаже статус вашого запиту – "Схвалено" або "Виконується".

Варто зауважити, що такі дані видаляються тільки з пошукової видачі та видалення контактної інформації з пошуку Google не видаляє її з інших сайтів. Для цього потрібно зв'язатися безпосередньо з хостинговим сайтом, який поширює ваші дані.

Інструмент ручного видалення поки тільки почав розходитися. У разі нагальної потреби видалити дані ви можете відправити запит з цієї сторінки, на якій детально описана політика Google щодо видалення особистої інформації.

Нагадаємо, раніше Google в рамках ребрендингу свого платіжного застосунку запустила в Україні мобільний застосунок Google Гаманець (Google Wallet). У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадочні талони і картки лояльності.

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