Це оптимальний варіант для ігор з роздільною здатністю 1080p, але в багатьох проєктах її можна використовувати і в 1440p.

16 січня в продаж надійшла нова відеокарта Intel – Arc B570. Новинка за 220 доларів позиціюється як оптимальний варіант для ігор з роздільною здатністю 1080p за максимальних налаштувань якості та для ігор у 1440p за знижених налаштувань.

За підсумками масштабного тестування WCCFTech, Intel Arc B570 демонструє трохи кращу продуктивність порівняно з Nvidia GeForce RTX 4060, яка зараз у США коштує 300 доларів.

Різниця становить лише кілька FPS, тому говорити про значну перевагу не доводиться. Проте різниця в ціні в 80 доларів на користь B570 робить її більш привабливим варіантом. Додатковою перевагою є обсяг відеопам'яті –10 ГБ проти 8 ГБ у GeForce RTX 4060.

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Характеристики Intel Arc B570

GPU: Battlemage BGM-G21

Ядра: 18 Xe2 і 18 блоків RT

Частота: 2,5 ГГц

Пам'ять: 10 ГБ GDDR6

Шина пам'яті: 160 біта

TBP: 150 Вт

Експерти з YouTube-каналу ETA PRIME назвали Arc B570 однією з найкращих відеокарт за співвідношенням "ціна-продуктивність". За $220 користувач отримує 3D-прискорювач, який справляється з більшістю ігор у 2K і ще не скоро застаріє.

Тим на менш, потрібно розуміти, що зараз нове покоління Intel порівнюють з актуальними моделями, але ближче до весни повинна вийти Nvidia RTX 5060 з варіантом пам'яті GDDR7 об'ємом 12 ГБ, хоча вона майже напевно буде помітно дорожчою за новинку Intel.

Нагадаємо, RTX 5090 з 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 надійде в продаж уже 30 січня за РРЦ 1999 доларів. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 75% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 16%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 8% геймерів.

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