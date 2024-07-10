Інші чутки повідомляють, що новий флагман Nvidia може затриматися до 2025 року.

У мережі з'явилася нова інформація про відеокарту GeForce RTX 5090. ЗМІ повідомляють, що флагман наступного покоління Nvidia буде надзвичайно швидким і отримає тактову частоту 2.9 ГГц "з коробки".

Для порівняння, у нинішньої RTX 4090 базова частота становить близько 2,23 ГГц, а це означає, що RTX 5090 може бути швидшою за цим параметром на 30%. При цьому йдеться про базову частоту, а в режимі Boost користувачі напевно зможуть побачити на практиці заповітні 3 ГГц, вважають у VideoCardz.

Інші чутки повідомляють, що відеокарта RTX 5090 отримає 28 ГБ пам'яті GDDR7 і 448-бітну шину. При цьому загальна пропускна спроможність має становити понад 1,5 ТБ/с, що вдвічі вище, ніж у тієї ж RTX 4090. Інсайдери вважають, що RTX 5090 зробить крок далеко вперед порівняно з попередником.

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При цьому тенденція цін, що передається з покоління в покоління, нікуди не зникне: слідом за продуктивністю, виросте і цінник. RTX 5090 приписують ціну в 2500 доларів, що на $700 доларів більше рекомендованої ціни RTX 4080.

Крім RTX 5090 у продаж надійде передтопова RTX 5080, при цьому вона нібито з'явиться раніше за флагман. Прем'єра обох карт очікується до кінця року, хоча не виключено, що її перенесуть на 2025-й.

Свіже опитування Steam показало зниження популярності "старичків" GTX 1060, GTX 1650 і RTX 2060. Дедалі більше користувачів переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів. Найпопулярнішою відеокартою серед геймерів залишається GeForce RTX 3060.

Раніше експерти вибрали 6 найкращих відеокарт для недорогих ігрових комп'ютерів у 2024 році. Усі вони здатні забезпечити плавну продуктивність при роздільній здатності 1080p (а деколи навіть при 1440p) у сучасних вимогливих іграх.

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