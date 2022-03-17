Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров закликав компанію припинити всі операції в РФ і зупинити поставки продукції в країну, що вбиває тисячі українців.

Американський виробник напівпровідників Qualcomm перестав продавати процесори в Росію через її агресію проти України.

Про це повідомив старший віце-президент зі зв'язків з держорганами компанії Нейт Тіббітс, відповідаючи на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який закликав компанію припинити всі операції в РФ і зупинити поставки продукції в країну, що вбиває тисячі українців.

"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання агресії в Україні", - написав Тіббітс.

Він додав, що Qualcomm зробила пожертвування організаціям, що надають допомогу і підтримують українців, а також подвоїла всі благодійні внески своїх співробітників.

"Ми дотримуємося санкцій і законів США і не продаємо продукцію російським компаніям", - підкреслив Тіббітс.

Голова Мінцифри подякував компанії за підтримку. Він також додав, що компанія може ще допомогти Україні, відправивши свої супутникові телефони українським рятувальникам, щоб вони могли відповідати й комунікувати швидше.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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