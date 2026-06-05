NVIDIA відновила роботу над RTX 50 Super – і розширила лінійку ще однією картою

Раніше повідомлялося, що через дефіцит мікросхем пам'яті GDDR7 випуск супервідеокарт може бути відкладений на невизначений термін або взагалі скасований.

NVIDIA відновила роботу над відеокартами GeForce RTX 50 Super. Такою інформацією поділився ресурс Videocardz. Інсайдер з ніком MEGAsizeGPU також зазначає, що проєкт "повернувся до графіка".

Раніше повідомлялося, що через дефіцит мікросхем пам'яті GDDR7 випуск супервідеокарт RTX 50хх може бути відкладений на невизначений термін або взагалі скасований. Тепер розробка продовжена, хоча точних дат запуску поки немає – орієнтир залишається розмитим до кінця 2026 року.

Джерела раніше говорили про три нові моделі: RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super і RTX 5070 Super. Вони матимуть більше ядер CUDA і більше пам'яті порівняно зі звичайними версіями. Так, RTX 5070 може перейти з 12 на 18 ГБ VRAM, а RTX 5070 Ti і RTX 5080 – з 16 на 24 ГБ.

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За свіжими витоками, до оновленої лінійки також увійде RTX 5060 з 12 ГБ відеопам'яті замість нинішніх 8 ГБ. Збільшення стане можливим завдяки використанню більш ємних мікросхем GDDR7 на 3 ГБ. Зараз більшість відеокарт серії RTX 50 використовують 2-гігабайтні модулі GDDR7.

Джерело також зазначає, що ситуація з доступністю пам'яті все ще непроста, але для NVIDIA це не стане проблемою. Корпорація спростить логістику для своїх партнерів, постачаючи їм уже готові комплекти графічних процесорів і відеопам'яті.

Нагадаємо, на початку червня Nvidia представила лінійку топових ARM-чіпів, що об'єднують процесор і відеокарту. Корпорація обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК гратиме більшість геймерів світу у 2026 році. GeForce RTX 3060 все ще в топі, також користувачі активно оновлюються до Windows 11 на тлі свіжих оновлень, що прискорюють роботу системи.

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