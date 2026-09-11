RTX 5090 тепер коштує як ігровий ПК: ціни на відеокарту перевищили 5000 євро

З огляду на рекомендовану ціну в 2300 євро, базові версії флагмана Nvidia подорожчали приблизно у 2,5 раза.

Ціни на флагманську відеокарту GeForce RTX 5090 продовжують зростати, незважаючи на те, що з моменту її виходу минуло майже півтора року. У Німеччині вартість найдоступніших моделей уже перевищила 5000 євро, повідомляє VideoCardz.

Наразі найдешевшою є INNO3D PCI-Ex GeForce RTX 5090 Ichill Frostbite Pro – за 5242 євро (приблизно 270 000 грн) при рекомендованій ціні в €2300. При цьому окремі моделі вже наближаються до позначки 5500 євро.

Для порівняння: у січні найдоступніша RTX 5090 у Німеччині коштувала приблизно 3000 євро. Таким чином, за 8 місяців мінімальна ціна зросла приблизно на 73%. MSI Ventus 3X OC за той самий період подорожчала з 3150 євро до 5249 євро – на 67%.

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Розрив із рекомендованою ціною Nvidia особливо помітний. Минулого року компанія знизила вартість RTX 5090 Founders Edition у Німеччині до 2100 євро. Виходить, що доступні зараз кастомні версії коштують в 2,5 раза дорожче за офіційну ціну. При цьому придбати Founders Edition за рекомендованою ціною в роздрібній торгівлі практично неможливо.

Однією з причин дефіциту називають високий попит з боку компаній, які використовують споживчі GPU для завдань штучного інтелекту – подібно до того, як кілька років тому ігрові GeForce скуповували майнери. Схожа ситуація спостерігається й у США, де RTX 5090 кілька тижнів тому подолала позначку в 5000 доларів.

Ситуація виглядає особливо незвично для відеокарти, яка перебуває в середині свого життєвого циклу. Замість поступового зниження вартості флагман Nvidia стає дедалі дорожчим, і це не виглядає як короткочасний стрибок.

Оглядачі називають запуск серії Nvidia RTX 5000 найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами та оманливими діаграмами, що відображають продуктивність.

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