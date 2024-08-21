Деякі експерти вважають, що документ не відповідає Конституції в цілому ряді положень.

У Верховній Раді підтримали в другому читанні законопроєкт щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"‎Тільки що Рада проголосувала 228 голосів ось цей закон №9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури", – написав він у своєму ‎Telegram-каналі.

Як повідомив нардеп з посиланням на висновок Головного юридичного управління, законопроєкт дає можливість Закарпатській обласній державній адміністрації в Ужгородському районі проводити примусове відчуження нерухомості і землі у фізичних або юридичних осіб. При цьому можливості оскаржити це рішення не буде.

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За словами народного депутата Ігоря Фріса, законопроєкт порушує статті 13, 95 і 55 Конституції. Нардеп вважає, що в ньому ігнорується право власності, яке закріпив Цивільний кодекс.

"Скандальний" законопроєкт про земельні ділянки – що відомо

Законопроєкт про використання земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури був поданий до Верховної Ради першого серпня. Повідомлялось, що він дозволить операторам швидше отримати дозвіл на оренду землі, щоб побудувати там мобільні станції.

Ініціатива передбачала суттєве скорочення строків відведення земельних ділянок комунальної та державної власності. Такі кроки націлені на забезпечення мобільним зв’язком та 4G національних і міжнародних автошляхів, а також сільської місцевості.

Нагадаємо, у травні в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G.

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