Бізнесмен вважає, що після співпраці з Microsoft стартап фактично перетворився на дочірню компанію техногіганта.

Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив OpenAI, творців чат-бота ChatGPT, у зраді ідеалів відкритої платформи та некомерційної організації. І направив відповідний позов до суду.

Маск був одним із засновників OpenAI, але пішов із компанії 2018 року через розбіжності з генеральним директором Семом Альтманом. Як пише Reuters, розбіжності в ідеології з нинішнім керівництвом дійшли до такої межі, що змусили мільярдера подати на колишніх колег до суду.

У позові вказується, що OpenAI, як передбачалось, мала залишити відкритим вихідний код своєї технології. Але незабаром після співпраці з Microsoft стартап закрив доступ і "перетворився на де-факто дочірню компанію" софтверного гіганта.

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Бізнесмен волів би, щоб OpenAI залишалася некомерційною організацією, не тільки на словах, а й на ділі, а її платформа зберігала відкритий вихідний код і була доступною всім охочим. Інакше лон Маск вважає за потрібне переслідувати Альтмана і компанію OpenAI загалом за порушення первинних домовленостей через суд.

Також Ілон Маск нагадав, що Альтмана відсторонили від посади генерального директора OpenAI минулого року, але Microsoft втрутилася, щоб зберегти його роботу. Ба більше, члени ради директорів, які намагалися усунути розробника ChatGPT, були змушені піти у відставку з ініціативи технологічного гіганта.

Маску не дає спокою слава OpenAI

Маск почав активно критикувати OpenAI після виходу ChatGPT. Він назвав її "зацикленою на прибутках компанією", контрольованою Microsoft, а їхній чат-бот занадто "обмеженим і політкоректним". А в березні 2023-го підписав відкритого листа із закликом припинити "масштабні ШІ-експерименти".

Утім, уже у квітні 2023 року Маск створив нову компанію X.AI Corp для роботи в галузі штучного інтелекту, що викликали здивування в учасників ринку. Першою їхньою розробкою став розмовний чат-бот Grok, що має бути "як ChatGPT, тільки краще".

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