Листопад обіцяє бути спекотним місяцем для гравців.

Перевірений інсайдер Том Хендерсон продовжує закидати гравців секретними відомостями про популярні ігри. Нещодавно він розповів, що нова частина Need for Speed "зарулить" на полиці магазинів 4 листопада. А тепер інформатор розкрив дати релізу ще двох очікуваних блокбастерів — Avatar: Frontiers of Pandora і God of War.

Цими даними Хендерсон поділився на особистому акаунті в Twitter. Джерела повідомили інсайдеру, що екшен за мотивами "Аватара" від Ubisoft і Massive Entertainment вийде 18 листопада. А от щодо God of War Ragnarök у інформатора немає точних відомостей.

Хендерсон припускає, що Sony захоче випустити продовження пригод Кратоса в п'ятницю — найпопулярніший день для релізу блокбастерів. Однак 4 і 18 листопада вже зайняті Need for Speed і Avatar: Frontiers of Pandora відповідно. Вільним залишається 11 число, на яке раніше був запланований вихід Starfield. І це, на думку Хендерсона, відмінна можливість потролити свого головного конкурента Xbox.

Щодо релізу God of War Ragnarök в листопаді можна не сумніватися. Раніше про це розповідало інше надійне джерело — інсайдер і редактор Bloomberg Джейсон Шрайер.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

