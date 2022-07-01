Перевірений інсайдер Том Хендерсон продовжує закидати гравців секретними відомостями про популярні ігри. Нещодавно він розповів, що нова частина Need for Speed "зарулить" на полиці магазинів 4 листопада. А тепер інформатор розкрив дати релізу ще двох очікуваних блокбастерів — Avatar: Frontiers of Pandora і God of War.
Цими даними Хендерсон поділився на особистому акаунті в Twitter. Джерела повідомили інсайдеру, що екшен за мотивами "Аватара" від Ubisoft і Massive Entertainment вийде 18 листопада. А от щодо God of War Ragnarök у інформатора немає точних відомостей.
Хендерсон припускає, що Sony захоче випустити продовження пригод Кратоса в п'ятницю — найпопулярніший день для релізу блокбастерів. Однак 4 і 18 листопада вже зайняті Need for Speed і Avatar: Frontiers of Pandora відповідно. Вільним залишається 11 число, на яке раніше був запланований вихід Starfield. І це, на думку Хендерсона, відмінна можливість потролити свого головного конкурента Xbox.
Щодо релізу God of War Ragnarök в листопаді можна не сумніватися. Раніше про це розповідало інше надійне джерело — інсайдер і редактор Bloomberg Джейсон Шрайер.
God of War Ragnarök — основні подробиці
- Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.
- За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.
- Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.
- У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.