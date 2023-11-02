Запасу продуктивності вистачить на багато років.

Технології розвиваються настільки стрімко, що в рейтингу найпотужніших телефонів кожен місяць з'являється новий "король". Команда бенчмарка AnTuTu розповіла, який апарат є найпотужнішим на цей момент.

Лінійка смартфонів Xiaomi 14 на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 3 стала новим рекордсменом AnTuTu. Обидві моделі посіли перше і друге місця з оцінками 1,997 і 1,985 мільйона балів відповідно. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в схожому тесті набирає 1,64 млн бала.

Наразі нові флагмани Xiaomi значно випереджають флагманські моделі на базі Snapdragon 8 Gen2, які поступаються більш ніж в 300 тис. балів. Третє місце дісталося колишньому лідеру OnePlus Ace 2 Pro, в основі якого лежить розігнаний Snapdragon 8 Gen 2.

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Замикають п'ятірку найпотужніших смартфонів iQOO 11s і iQOO11 Pro – геймерські пристрої з тривалим часом автономної роботи і швидкою зарядкою. Також в топі утримуються інші моделі Vivo, Realme і Oppo.

Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro будуть "найпотужнішими" як мінімум до виходу vivo x100. Ранні тести показали, що цей флагман з Mediatek Dimensity 9300 "на борту" набирає в AnTuTu майже 2,25 млн.

До речі, моделі Xiaomi 14 не тільки першими отримали процесор Snapdragon 8 Gen 3, але також можуть похвалитися рекордними дисплеями з яскравістю до 3000 ніт і новою оболонкою HyperOS. А ще у них рамки тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

Поки що смартфони представлені лише для Китаю, а глобальні версії вийдуть в 2024 році. Ціни не змінилася в порівнянні з Xiaomi 13: 3999 юанів (~20 000 грн) за базову версію і 4999 юанів (~25 000 грн) за "прошку".

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