Вперше в історії Apple айфон зможе запропонувати автономність понад 30 годин.

Майбутній флагман Apple отримає найбільший акумулятор в історії iPhone. Про це пише портал MacRumors з посиланням на джерела в ланцюжку поставок.

Раніше вже повідомлялося, що вперше за багато років смартфони Apple збільшаться в розмірах: iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають дисплеї 6,3 і 6,9 дюйма проти 6,1 і 6,7 в нинішніх моделях. Збільшений корпус дозволить, в тому числі встановити більш містку батарейку.

За даними джерела, місткість акумулятора в iPhone 16 Pro Max складе 4676 мАг, що приблизно на 5% більше, ніж в 15 Pro Max. Укупі з більш новим чіпом і оптимізацією iOS смартфон Apple вперше зможе запропонувати автономність понад 30 годин.

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Також є інформація, що iPhone 16 Pro Max стане першим смартфоном, оснащеним супер-телеоб'єктивною перископічною камерою з оптичним зумом аж до 15Х. Ці нововведення дозволять Apple зберегти відмінність між двома пристроями "Pro" в цьому році.

Тим часом Apple готується до весняної презентації наприкінці березня, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 /3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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