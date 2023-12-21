Востаннє Apple збільшувала дисплеї "прошок" у 2019 з лінійкою iPhone 12.

Згідно з актуальними чутками, наступного року Apple збільшить діагоналі екранів своїх найдорожчих смартфонів – iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Розмір складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Нові розміри дадуть більше простору для камери, стверджує MacRumors з посиланням на інсайдерів. Так, наприклад, в iPhone 16 Pro встановлять новий тип лінзи телеоб'єктива – тетрапризму. Він неодноразово відбиває світло, підвищуючи якість зйомки.

Збільшений корпус дозволить розмістити тетрапризму в компактному корпусі 16 Pro. Як стверджує джерело, саме через розмір 15 Pro Apple зробила це нововведення камери ексклюзивом 15 Pro Max.

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У випадку з iPhone 16 Pro Max розмір дисплея впритул наблизиться до найперших 7-дюймових планшетів. При цьому молодші iPhone 16 і 16 Plus в розмірах щодо попередників не виростуть.

Як зазначається, востаннє Apple збільшувала дисплей iPhone Pro ще в 2019 році: тоді iPhone 12 Pro виріс з 5,8 дюйма до 6.1", а екран 12 Pro Max збільшився до 6,7 дюйма проти 6,5" в порівнянні з попередником.

iPhone 16 представлять на осінньому заході 2024 року. Всі чутки та витоки вказують на те, що вони будуть куди цікавіше iPhone 15.

Серед потенційних поліпшень – збільшені дисплеї, функції на базі ШІ і потужні процесори. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових Айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

Крім того, Apple поширить одну з головних "фішок" iPhone 15 Pro і 15 Pro Max на всю майбутню лінійку iPhone 2024 року. Йдеться про настроювану кнопку Action Button.

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