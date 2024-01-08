Але яка саме модель смартфона Apple виявилася настільки міцною, не згадується.

У мережі другий день обговорють відео з пасажирським "Боїнгом" в США, який втратив частину фюзеляжу прямо під час польоту. Під час польоту у Boeing 737 MAX 9 буквально вирвало двері запасного виходу – її досі не можуть знайти. Натомість знайшли смартфон одного з пасажирів.

Про це пише портал Newsweek з посиланням на користувача "X". Він знайшов на узбіччі iPhone, який випав саме з цього літака. Дивно, але пролетівши майже 5 км вниз, апарат майже не постраждав: він зберіг працездатність, а на екрані ні подряпини.

На приналежність айфона одному з пасажирів "Боїнга" вказує той факт, що в смартфоні (він був розблокований і знаходився в "авіарежимі") знайшлася електронна квитанція з даними про видачу багажу на той самий рейс. Яка саме модель iPhone виявилася настільки міцною, видання не повідомляє.

Відео дня

Зазначається, що пом'якшити "приземлення" смартфона могли густі кущі, в які він впав. Так чи інакше, даний прецедент доводить здатність смартфона вціліти при падінні з великої висоти на відносно м'яку поверхню.

Раніше популярний ютубер JerryRigEverything, який професійно займається знищенням гаджетів, підбиваючи підсумки року виділив iPhone 15 Pro і i 15 Pro Max. За його словами, флагманські айфони – "найакуратніші" телефони з точки зору внутрішнього компонування.

Також розповідали про екстремальний тест, в якому захищені від потрапляння води смартфони залили газованою водою, а потім заморозили прямо у воді. Як виявилося, подібні випробування сучасним флагманам не страшні.

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