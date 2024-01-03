Ігровий флагман ASUS гірше всіх ремонтується, тоді як нові айфони отримали перше місце за якістю внутрішньої збірки.

Популярний ютубер JerryRigEverything, професійно займається знищенням гаджетів на камеру, назвав свій топ смартфонів 2023 року. Подумайте про покупку будь-якого з них.

Найбільш ремонтопридатним пристроєм було визнано Fairphone 5. Кожен його компонент можна легко замінити за допомогою викрутки, а запасні частини легко можна купити у виробника. На другому місці по ремонтопридатності – Google Pixel 8 Pro.

Найменш ремонтопридатним пристроєм блогер назвав ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Через свою своєрідну конструкцію цей геймерський флагман доволі складно ремонтувати, тому якщо він зламався, то, скоріш за все, доведеться купувати новий.

Найнадійнішим девайсом 2023 року виявився Google Pixel 7a. Смартфон має корпус з полікарбонату, який по міцності не поступається металу. Показово, що серед найменш міцних смартфонів згадується складаний Pixel Fold від Google. Його досить легко зігнути і зламати.

Окремо JerryRigEverything виділив iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. На його думку, флагманські айфони – найакуратніші телефони на ринку з точки зору внутрішнього компонування.

Нагадаємо, що бюджетний Pixel 7a також переміг у "сліпому" тесті камер 2023 року. Він обійшов iPhone 15 Pro Max та інші дорогі флагмани.

Своєю чергою, команда бенчмарка AnTuTu оновила рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, і в ньому новий лідер. Він на 30% потужніше iPhone 15 Pro Max, при цьому коштує майже в два рази дешевше.

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