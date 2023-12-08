Вони не тільки зручно лежать в руці, але й радують характеристиками, а тому підійдуть як для повсякденних завдань, так і розваг.

Сьогодні на ринку дуже рідко можна зустріти компактний смартфон – причому, не кнопкових малюків, а повноцінний "середняк" чи топовий флагман. Але в продажу ще є апарати, якими комфортно користуватися однією рукою.

Редактори популярного порталу Tom's Guide зібрали найкращі компакти – вони не тільки радують характеристиками, але і надзручно лежать в руці. У цьому списку є як пристрої Android, так і iPhone.

iPhone 13 mini – по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. 5,4-дюймовий OLED-дисплей все ще чіткий, з чудовими кольорами та кутами огляду. Працює він на чипсеті А15 Bionic разом з 4 ГБ оперативки. Цього вистачає з запасом як для плавної роботи системи, так і для ігор.

– по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. 5,4-дюймовий OLED-дисплей все ще чіткий, з чудовими кольорами та кутами огляду. Працює він на чипсеті А15 Bionic разом з 4 ГБ оперативки. Цього вистачає з запасом як для плавної роботи системи, так і для ігор. Zenfone 10 – Asus залишиться чи не єдиним виробником, хто досі випускає компактні флагмани. У нього реально маленький дисплей на 5,92 дюйма, при цьому сам пристрій максимально зручно лежить в руці і важить всього 172 грамів. Це топовий малогабаритний апарат, у якого практично немає слабких сторін.

– Asus залишиться чи не єдиним виробником, хто досі випускає компактні флагмани. У нього реально маленький дисплей на 5,92 дюйма, при цьому сам пристрій максимально зручно лежить в руці і важить всього 172 грамів. Це топовий малогабаритний апарат, у якого практично немає слабких сторін. Galaxy Z Flip 5 – складаний смартфон Samsung, який за своїми габаритами нагадує гаманець, який поміститься в будь-якій кишені. Технічно, це і найкомпактніший пристрій на ринку, оскільки діагональ зовнішнього дисплея у нього становить всього 3,4 дюйма.

– складаний смартфон Samsung, який за своїми габаритами нагадує гаманець, який поміститься в будь-якій кишені. Технічно, це і найкомпактніший пристрій на ринку, оскільки діагональ зовнішнього дисплея у нього становить всього 3,4 дюйма. iPhone 15 Pro – як не дивно, флагманська серія Apple має суперзручні габарити. У нього при собі 6.1-дюймовий Super Retina OLED-екран з яскравістю 2000 ніт і плавною анімацією зі 120 Гц. А перехід на титановий корпус зробив нові iPhone незвично легкими.

– як не дивно, флагманська серія Apple має суперзручні габарити. У нього при собі 6.1-дюймовий Super Retina OLED-екран з яскравістю 2000 ніт і плавною анімацією зі 120 Гц. А перехід на титановий корпус зробив нові iPhone незвично легкими. iPhone SE (2022) – цей айфон не схожий ні на один актуальний смартфон. У нього дуже крихітні розміри завдяки дисплею діагоналлю всього 4,7-дюйма. Він не найсучасніший і не має високої роздільної здатності, але зате вільно вміщається в одній руці.

Відео дня

Свіжий рейтинг AnTuTu показав, що iPhone 12 Mini та iPhone SE (2020) мають найвищий рейтинг задоволеності серед користувачів. Обидва пристрої маленькі і зручно лежать в руці, при цьому їх запасу продуктивності вистачить ще на довго.

А якщо ви віддаєте перевагу великим дисплеям, УНІАН ділився рейтингом найкращих за ціною/якістю смартфонів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

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