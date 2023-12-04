Найвигіднішою покупкою сьогодні експерти називають бюджетні флагмани на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu оновили свої щомісячні рейтинги найкращих смартфонів на Android за співвідношенням ціни і продуктивності. Традиційно були складені рейтинги відразу в 4-ьох цінових категоріях – всі вони пропонують максимум функціонала за адекватну ціну.

Найвигіднішою покупкою сьогодні експерти називають бюджетні флагмани на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2 – з появою флагманів на Snapdragon Gen 3 вони стали падати в ціні, але їх запасу продуктивності все ще вистачить на багато років.

У найдешевшій категорії, до 280 доларів, лідерами виявилися Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro і Redmi K60.

Далі йде топ смартфонів, які продаються від 280 до 420 доларів. Десятку очолив Nubia Z50, відразу за ним – Realme GT5. Обидва на основі Snapdragon 8 Gen 2. Третє місце дісталося iQOO Neo8.

У категорії від 420 до 550 доларів на першому місці стоїть iQOO 12 на базі Snapdragon 8 Gen 3. Також у трійці лідерів Vivo X100 і Nubia Z50S Pro.

Остання категорія включає флагмани, вартість яких стартує з позначки в 550 доларів. Переможцем став iQOO 12 Pro – пристрій отримав найтоповіше залізо, одну з найкращих камер на ринку і надшвидку зарядку. Xiaomi 14 Pro і vivo X100 Pro замикають трійку.

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Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найбільш продуктивних смартфонів на сьогодні. Зокрема лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже наступного місяця дебютує Samsung Galaxy S24 – це буде головна Android-серія 2024 року. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки". Як мінімум, ми чули про функцію супутникового зв'язку, ШІ-фішки і титанову рамку.

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