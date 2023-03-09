Хоча мобільні клієнти "Google Перекладача" давно мають можливість перекладу тексту на зображеннях, його десктопна версія була позбавлена такої фішки. Але це вже в минулому – на сайті сервісу з'явилася відповідна опція.
Працює функція для невеликої кількості мов, але точно підтримується переклад на українську/російську з англійської, німецької та китайської.
Для роботи цієї функції використовується Google Lens – сервіс розпізнавання зображень, призначений для отримання інформації про ідентифіковані об'єкти. Раніше він вже дозволяв комп'ютерам перекладати текст на зображеннях, але це було можливо тільки для картинок в інтернеті. "Google Перекладач" ж дозволяє завантажувати зображення з локального сховища в форматах JPEG, JPG і PNG.
Результати перекладу можуть бути збережені у вигляді перекладеного зображення, а також скопійовані в текстовому форматі або порівняні з оригіналом, відображаючись поруч з ним.
Раніше УНІАН вже розповідав, що Google сховала в своєму пошуковику потішну пасхалку з "малюком Йодою" на честь третього сезону серіалу "Мандалорець". Пасхалка працює як в мобільній версії Google, так і десктопної.
Також напередодні в браузер Edge додали технологію поліпшення якості відео за допомогою ШІ. Тобто, тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K.