Функція давно була доступна на смартфонах, але тільки зараз дісталася до комп'ютерів.

Хоча мобільні клієнти "Google Перекладача" давно мають можливість перекладу тексту на зображеннях, його десктопна версія була позбавлена такої фішки. Але це вже в минулому – на сайті сервісу з'явилася відповідна опція.

Працює функція для невеликої кількості мов, але точно підтримується переклад на українську/російську з англійської, німецької та китайської.

Для роботи цієї функції використовується Google Lens – сервіс розпізнавання зображень, призначений для отримання інформації про ідентифіковані об'єкти. Раніше він вже дозволяв комп'ютерам перекладати текст на зображеннях, але це було можливо тільки для картинок в інтернеті. "Google Перекладач" ж дозволяє завантажувати зображення з локального сховища в форматах JPEG, JPG і PNG.

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Результати перекладу можуть бути збережені у вигляді перекладеного зображення, а також скопійовані в текстовому форматі або порівняні з оригіналом, відображаючись поруч з ним.

Раніше УНІАН вже розповідав, що Google сховала в своєму пошуковику потішну пасхалку з "малюком Йодою" на честь третього сезону серіалу "Мандалорець". Пасхалка працює як в мобільній версії Google, так і десктопної.

Також напередодні в браузер Edge додали технологію поліпшення якості відео за допомогою ШІ. Тобто, тепер смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K.

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