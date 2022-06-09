У їх числі Інструмент для художників Procreate, застосунок для камери Halide Mark II й гра Lego Star Wars: Castaways.

Компанія Apple провела щорічну церемонію вручення нагород Design Awards, в рамках якої купертинівци обирають найкращі iOS-застосунки та ігри, а лауреати отримують цінні призи, включаючи гаджети компанії.

У 2022 році "яблучні" виділили шість категорій: інклюзивність, розвага, взаємодія, соціальний вплив, візуальний ряд й графіка, а також інновації.

Інклюзивність

Procreate – інструмент для цифрового живопису; підійде як новачкам, так і про;

Wylde Flowers – ламповий симулятор ферми з "чаклунським ухилом".

Розвага

(Not Boring) Habits – застосунок для відстеження завдань і звичок, яке, на відміну від своїх конкурентів, виконано у формі гри з нагородами;

Overboard! – нелінійна головоломка-детектив, де гравці беруть на себе роль не слідчого, а винуватця.

Взаємодія

Slopes – корисний застосунок-щоденник для заняття зимовими видами спорту;

A Musical Story – мінімалістична музична адвенчура в стилі 70-х.

Соціальний вплив

Rebel Girls – застосунок-збірник, що розповідає історії найвпливовіших жінок світу;

Gibbon: Beyond the Trees – аркадний платформер, який у вигляді гри зачіпає тему впливу діяльності людини на навколишнє середовище.

Візуальні ряд і графіка

Halide Mark II – застосунок для камери з безліччю цікавих особливостей;

LEGO® Star Wars: Castaways – космічна аркада у всесвіті "Зоряних воєн".

Інновація

Odio – застосунок для створення ембієнт-музики з підтримкою об'ємного звучання та відстеження повороту голови;

MARVEL Future Revolution – пригодницька адвенчура з відкритим світом у всесвіті Marvel.

Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед установкою не забудьте зробити резервну копію смартфона.

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