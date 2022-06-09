Компанія Apple провела щорічну церемонію вручення нагород Design Awards, в рамках якої купертинівци обирають найкращі iOS-застосунки та ігри, а лауреати отримують цінні призи, включаючи гаджети компанії.
У 2022 році "яблучні" виділили шість категорій: інклюзивність, розвага, взаємодія, соціальний вплив, візуальний ряд й графіка, а також інновації.
Інклюзивність
- Procreate – інструмент для цифрового живопису; підійде як новачкам, так і про;
- Wylde Flowers – ламповий симулятор ферми з "чаклунським ухилом".
Розвага
- (Not Boring) Habits – застосунок для відстеження завдань і звичок, яке, на відміну від своїх конкурентів, виконано у формі гри з нагородами;
- Overboard! – нелінійна головоломка-детектив, де гравці беруть на себе роль не слідчого, а винуватця.
Взаємодія
- Slopes – корисний застосунок-щоденник для заняття зимовими видами спорту;
- A Musical Story – мінімалістична музична адвенчура в стилі 70-х.
Соціальний вплив
- Rebel Girls – застосунок-збірник, що розповідає історії найвпливовіших жінок світу;
- Gibbon: Beyond the Trees – аркадний платформер, який у вигляді гри зачіпає тему впливу діяльності людини на навколишнє середовище.
Візуальні ряд і графіка
- Halide Mark II – застосунок для камери з безліччю цікавих особливостей;
- LEGO® Star Wars: Castaways – космічна аркада у всесвіті "Зоряних воєн".
Інновація
- Odio – застосунок для створення ембієнт-музики з підтримкою об'ємного звучання та відстеження повороту голови;
- MARVEL Future Revolution – пригодницька адвенчура з відкритим світом у всесвіті Marvel.
Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення.
Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед установкою не забудьте зробити резервну копію смартфона.