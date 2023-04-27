Ця зміна ускладнить доступ до інформації на платформі для незареєстрованих користувачів.

Маск та його команда внесли зміни до функції пошуку Twitter, обмеживши доступ до соцмережі без входу в систему. Так, тепер ті, хто не має облікового запису Twitter, більше не зможуть використовувати функцію пошуку для пошуку твітів.

Як наголошують ЗМІ, Twitter став популярною платформою для журналістів та дослідників, які часто покладаються на твіти в режимі реального часу, щоб бути в курсі останніх подій. Однак ця зміна ускладнить доступ до інформації на платформі для незареєстрованих користувачів.

Зміна функції пошуку відбулася після того, як Twitter на початку цього місяця обмежив роботу свого безкоштовного API, від чого постраждали академічні дослідники, які раніше могли легко завантажувати велику кількість твітів для навчальних цілей. Тепер запит на доступ до великої кількості твітів коштує не менше $100 на місяць

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Маск перебудовує Twitter під платних користувачів

Новий власник Twitter Ілон Маск активно шукає нові способи монетизації платформи, що призвело до остаточної переробки процесу верифікації акаунтів. Замість того щоб використовувати "синю галочку" для боротьби з дезінформацією, вона тепер видається тільки тим, хто готовий щомісяця платити Маску від 8 до 1000 доларів.

Паралельно новий власник Twitter експериментує з алгоритмічною стрічкою – тепер в ній з'являються тільки верифіковані акаунти. Твіти більшості користувачів платформи, у яких немає синьої галочки, будуть видні тільки в іншій, хронологічній стрічці, де всі пости авторів з ваших підписок йдуть послідовно.

Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписка Twitter Blue дозволяє отримати і ряд інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати (протягом 30 хвилин після публікації) і скасовувати їх. Крім того, підписники бачать вдвічі менше реклами.

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