Вартість передплати на Twitter Verified Organizations становить 1000 доларів США на місяць.

Twitter оновив систему верифікації акаунтів, запропонувавши організаціям придбати собі "галочку" відповідного кольору.

Як зазначається в повідомленні Центру допомоги Twitter, передплата на Twitter Verified Organizations коштує 1000 доларів США на місяць (плюс усі відповідні податки) та 50 доларів США на місяць (плюс будь-які відповідні податки) за кожну додаткову філію в США. Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону і можуть бути змінені.

За допомогою нової передплати, будь-яка організація, яка Verified Organizations отримає золоту "галочку" і квадратний аватар, якщо вона є комерційною або некомерційною організацією, або сіру "галочку" і круглий аватар, якщо вона є урядовою або багатосторонньою організацією.

Відео дня

Крім того, організації можуть приєднати до себе будь-яку фізичну або юридичну особу, пов'язану з ними.

Афілійований аккаунт отримує підтвердження, що буде відзначений відповідним кольором "галочки", а також значок афілійованої особи – невелике зображення профілю своєї материнської компанії, що відображається поруч з галочкою.

Натиснувши на цей значок, користувач потрапляє безпосередньо в афілійовану організацію.

"Золоті та сірі "галочки", квадратні аватарки і спеціальні значки приналежності підтверджують і розрізняють ваш основний аккаунт, акаунти спікерів і дочірніх компаній, а також акаунти ваших організацій. Ми будемо продовжувати вдосконалювати наш сервіс і можемо час від часу змінювати наші функції", - додали в Twitter.

Портал Twitter Verified Organization дозволить організаціям додавати і видаляти афілійовані акаунти, а також негайний статус верифікації кому-небудь в їх мережі, хто прийме їх запрошення стати афілійованою особою.

Війна в Україні та Twitter

У грудні 2022 року Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів.

2 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що алгоритм Twitter спеціально знижує рейтинг твітів про війну в Україні. Експерт з'ясував, що твіти, які присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці. Українські користувачі помічали, що їх твіти стали отримувати менше охоплень з тих пір, як Маск заволодів платформою в жовтні минулого року.

14 квітня 2023 року у користувачів Twitter з'явилася можливість монетизувати свій контент.

Вас також можуть зацікавити новини: