Компанія різними хитрощами просуває свій фірмовий браузер, заснований на Chromium.

Останнім часом Microsoft занадто активно просуває свій браузер Edge і всіма способами відмовляє користувачів від використання конкурентних продуктів. Раніше компанія почала позначати Chrome як шкідливий файл при спробі його завантажити.

А нещодавно, наприклад, також стало відомо, що при спробі видалити Edge, користувачі стикаються з новим "лячним" попередженням. Про це повідомляє видання ITHome.

Тепер в момент спроби видалити Edge вискакує вікно системи, яке попереджає, що додатки та віджети, засновані на цьому браузері, після видалення можуть не працювати або працювати некоректно.

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Користувачів, які натиснули на посилання "Дізнатися більше" у вікні, перенаправляють на сторінку підтримки, створену 7 серпня 2023 року.

На цій сторінці сказано, що Microsoft Edge "це більше, ніж просто веб-браузер". Це також платформа для багатьох додатків та віджетів, якими ви користуєтесь щодня, зокрема Новини, Погода, Календар тощо. Всі вони розроблені для тісної інтеграції з браузером Edge, щоб надати користувачам найкращий досвід.

До цього також Microsoft намагалась ускладнити систему зміни використовуваного браузера за замовчуванням. А в травні цього року і зовсім "зламала" Chrome для просування свого браузера.

Chrome помітно випереджає будь-який інший браузер

Дані за червень 2023 року показують, що Chrome займає майже 65% браузерного ринку. Другим за популярністю браузером є Safari з набагато скромнішими 19,9%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку всього 5%.

Якщо подивитися дані по браузерах для ПК, то у Chrome частка становить і зовсім 70%, на 2-му місці Safari (13%), на третьому – Edge (10,75%). Ситуація на ринку браузерів кардинально не змінюється вже пару років, тому Microsoft різними прийомами намагається переманити користувачів Google Chrome.

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