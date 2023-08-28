Компанія активно просуває Edge серед користувачів Windows і всіма способами відмовляє їх від використання конкурентних продуктів.

Користувачі браузера Microsoft Edge, який встановлений за замовчуванням в Windows 11 та всіх нових білдах Windows 10, зіткнулися з несподіваною проблемою: при спробі завантажити інсталяційний файл конкурентного Chrome, він позначається як потенційно шкідливий.

Профільні ЗМІ звернули увагу на скарги користувачів. Ті помітили, що тепер при спробі завантажити дистрибутив ChromeSetup.exe через Edge надходить сповіщення про те, що "завантажуваний файл може завдати шкоди вашому комп'ютеру". І пропонує не продовжувати завантаження і видалити файл.

Очевидно, таким чином в Microsoft вирішили підвищити популярність свого фірмового браузера і відмовити користувачів від використання конкурентних продуктів.

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Раніше компанія завжди розміщувала свою рекламу під час пошуку або завантаження інших браузерів. Пізніше Microsoft неодноразово намагалась ускладнити систему зміни використовуваного браузера за замовчуванням. А в травні цього року і зовсім "зламала" Chrome для просування свого браузера.

Chrome помітно випереджає будь-який інший браузер

Станом на сьогодні, Chrome займає майже 65% браузерного ринку. Другим за популярністю браузером є Safari з набагато скромнішими 19,9%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку всього 5%.

Якщо подивитися дані по браузерах для ПК, то у Chrome частка становить і зовсім 70%, на другому місці Safari (13%), на третьому – Microsoft Edge (10,75%). Ситуація на ринку браузерів кардинально не змінюється вже кілька років, тому Microsoft різними хитрощами намагається переманити користувачів Google Chrome.

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці "фішки" додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально покращите свій Chrome.

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