Найпопулярнішим стабільно залишається Google Chrome, який, здається, ще дуже довго ніхто не зможе змістити з першого рядка рейтингу.

Аналітики з StarCounter опублікували свіже дослідження найпопулярніших браузерів у світі. Загальна картина не змінилася – Google Chrome залишається на першому місці, а Edge, Safari і Opera в ролі вічно наздоганяючих.

В Україні найпопулярнішим стабільно залишається Chrome, яким сьогодні користуються понад 66% українців. Зазначається, що дані зібрані з усіх платформ: комп'ютерів і мобільних пристроїв.

Другим за популярністю є Safari від Apple зі значно скромнішими 19,43%. Замикає трійку лідерів Opera з часткою ринку 4,6%. Менш популярні серед жителів України браузери: Samsung Internet – 2,61%, Firefox – 1,6%, і російський Yandex Browser – 1,04%.

Відео дня

Якщо подивитися дані по браузерам для ПК, то видно, що у Chrome частка 68,57%, на другому місці Opera (20,3%), на третьому – Firefox (3,84%).

На смартфонах лідирує також Chrome (62,84%), а за ним слідують Safari (31%) і Samsung Internet (4,49%).

На планшетах українці теж найчастіше використовують Chrome (70%), Safari (22,41%) і стандартний браузер Android (3,36%).

Браузер Google залишається найпопулярнішим браузером на всіх платформах не тільки в Україні, але і по всьому світу – ним станом на травень 2023 року користується понад 62%. Тут ситуація кардинально не змінюється кілька років.

Цікаво, що Microsoft Edge, який знаходиться в світовому топі браузерів в трійці лідерів, в Україні не потрапив навіть в топ-5. Ми, до речі, розповідали про "фішки" Edge, які роблять його кращим за конкурента.

Також ми розповідали, як в пару кліків поліпшити свій Chrome – потрібно активувати всього два налаштування. Перше звільняє пам'ять, роблячи браузер більш спритним, тоді як друге дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

Водночас Opera нещодавно випустила найдосконаліший браузер у світі. Там є ChatGPT і "розумні" вкладки. Вже цього року він замінить звичайну версію Opera для ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: