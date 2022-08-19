Новинка буде доступна на AliExpress вже з 22 серпня.

Компанія Oukitel, яка спеціалізується на випуску захищених гаджетів, представила свій новий надміцний та ультратонкий смартфон WP20 Pro, стійкий до всіх викликів зовнішнього середовища.

Блок з камерами тут виконаний в стилі iPhone 13. Втім, схожість лише візуальна – датчики, само собою, інші й куди простіше. Зокрема, в основній системі камер розташований 20-МП головний сенсор, який доповнений селф-камерою на 5 Мп.

У плані начинки тут все теж куди скромніше. Основою смартфона виступає чіп MediaTek Helio A22, який живиться від батареї на 6300 маг. Екран характеризується 5,93-дюймовою РК-панеллю з роздільною здатністю HD+(1440 х 720 пікселів) і співвідношенням сторін 18:9. Обсяг оперативної пам'яті склав 4 ГБ, флеш-пам'яті – 64 ГБ.

З інших особливостей варто відзначити наявність NFC для безконтактної оплати, сканер відбитка пальців, вбудований в кнопку включення, і роботу при температурах від -40 до +70°C.

Oukitel WP20 Pro буде доступний на AliExpress з 22 серпня за ціною 110 доларів (близько 4000 грн), після чого ціна зросте.

Нагадаємо, раніше інший китайський девелопер Ulefone показав свій "невбивний" смартфон із захованими всередині корпусу навушниками. Новинка пройшла сертифікацію IP68/69k і MIL-STD-810G, забезпечуючи три типи захисту.

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