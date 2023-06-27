У них можна буде грати як з мобільних пристроїв, так і з браузера на комп'ютері.

За даними Wall Street Journal, компанія Google проводить внутрішнє тестування проєкту Playables в рамках YouTube. Відеохостинг запропонує користувачам прості, Казуальні ігри, в які можна буде грати як з мобільних пристроїв, так і з браузера на комп'ютері.

Поки серед ігор згадується лише напевно добре відома багатьом Stack Bounce, де потрібно розбивати шари блоків відскакує м'ячем. Проєкти буде адаптовано спеціально для слабких пристроїв і повільного з'єднання.

WSJ описує цю ініціативу пошукового гіганта як "бажання знайти нові сфери зростання після невдачі Stadia". Здається, кидати затію хмарного геймінгу в корпорації не збираються.

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Нагадаємо, що в січні 2023 року Google закрила стрімінговий ігровий сервіс Stadia, який проіснував майже три роки. Тоді в компанії оголосили, що технологічні напрацювання Stadia будуть використовуватися в YouTube, Google Play і в області доповненої реальності.

Також, за даними WSJ, в планах компанії все ще є запуск ПК-клієнта Google Play Games. Але терміни релізу тут досить туманні.

Раніше УНІАН повідомляв, що YouTube почав розгортати нову функцію для користувачів. Це незвичайна опція – вона автоматично дублює озвучку відеороликів на різні мови за допомогою штучного інтелекту.

Своєю чергою, пошуковик Google зробили більш "людяним" – тепер він додає у відповіді релевантну інформацію від звичайних людей з форумів і соцмереж.

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