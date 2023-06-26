Тепер результати пошуку буду відбиратися від думки звичайних людей.

У пошуковій системі Google з'явилася нова вкладка Perspectives. Вона додає до відповідей відповідну інформацію від звичайних людей з форумів та соцмереж, включаючи TikTok, Twitter, YouTube та Reddit.

"Перспективи" можна знайти як вкладку поруч з іншими фільтрами, такими як "Зображення" та "Карти". У Google наголошують, що сьогодні більшим попитом користується інформація від реальних користувачів, а не компаній або брендів.

Журналісти The Verge, які вже протестували новий функціонал відзначають, що він "більше схожий на Pinterest, ніж типовий набір результатів Google". Але завдяки цьому інструменту вони дійсно знаходили потрібні їм релевантні відповіді.

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Поки "Перспективи" поширюються поступово, в першу чергу серед користувачів з США. У "найближчі тижні" новий фільтр стане доступний всім користувачам.

У Google паніка через ChatGPT

Модернізація свого пошуковика стала пріоритетним завданням для Google після появи ChatGPT і запуску технології Bing AI від Microsoft. Чат-бот на базі мовної моделі GPT-4 від OpenAI залучив до конкурента Google мільйони користувачів.

У відповідь на ChatGPT Google представила свого чат-бота Bard, але здивувати не вийшло. ШІ компанії поки відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. І допускає помилки.

До кінця року Google планує впровадить в пошуковик чат-бота – спілкування з ним буде більше схоже на діалог з людиною.

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