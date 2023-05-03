До списку увійшли моделі Asus, Alienware, MSI, Acer і HP. Всі вони коштують менше ніж $1500.

Оглядачі авторитетного ресурсу Tom's Hardware протестували десятки ігрових ноутбуків, старанно відбираючи їх з однією лише метою: допомогти користувачам розібратися в складній дилемі з вибором недорогого рішення для геймінгу.

До списку увійшло шість моделей від Asus, MSI, Alienware, Acer та HP. Всі вони коштують менше ніж $1500 (близько 55 000 грн).

Найкращим ігровим ноутбуком з цінником до $1500 визнано ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. Ця модель оснащена процесором AMD Ryzen 9 5900HX і відеокартою Radeon RX 6800М. роздільна здатність дисплея – 1080p.

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До плюсів ноутбука оглядачі віднесли топову продуктивність, довгий час роботи від батареї (майже 10 годин) і якісну систему охолодження. З недоліків виділили відсутність веб-камери, недостатньо швидкий SSD і низьку яскравість екрана.

Далі в списку розмістився Alienware М15 R7 з процесором Ryzen 7 6800H, відеокартою RTX 3060 і екраном з роздільною здатністю 1080p. Він увійшов в топ завдяки високій ігровій продуктивності, якісному дизайну і матеріалу, а також тривалому часу автономної роботи.

Мінуси – він помітно важче конкурентів і у нього повільний SSD.

Замикає трійку модель MSI Sword 15 в сучасному дизайні з безліччю портів для підключення великої кількості периферійних пристроїв і зовнішнього сховища. Всередині – комбінація Intel Core i7-12650H і GeForce RTX 3060. Говорячи про недоліки, згадується посередня веб-камера, слабкий звук і занадто гучні вентилятори.

Які ще ноутбуки потрапили до списку

ASUS TUF Gaming F15 – найкращий ноутбук для змагальних мережевих ігор, оскільки пристрій отримав екран з кадровою частотою 300 Гц.

Acer Nitro 5 – найкращий ноутбук вартістю до $1000. У нього процесор Intel Core i5-12500H і відеокарта GeForce RTX 3050 Ti, яка ідеальна для 1080p-геймінгу.

HP Victus 15 – найкращий ігровий ноутбук для тих, хто хоче заощадити гроші. За $799 покупці отримують лептоп з Intel Core i5-12450h і відеокартою GeForce GTX 1650.

В одній з попередніх заміток УНІАН намагався розібратися, наскільки виправдане рішення придбати ігровий ноутбук сьогодні. З появою сервісів "хмарного" геймінгу і Steam Deck вони більше не єдиний варіант портативного ПК-геймінгу.

Раніше Asus представила унікальний ноутбук-трансформер, який можна носити на собі. Завданням було створити ефективне рішення для продюсерів та дизайнерів, щоб вони могли робити нотатки та ескізи на ходу.

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