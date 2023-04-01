Завданням було створити ефективне рішення для продюсерів та дизайнерів, щоб вони могли робити нотатки та ескізи на ходу.

ASUS випустила ноутбук-трансформер для тих, хто не готовий відриватися від ігор навіть в дорозі. Новим ROG Flow Z-13 можна (і потрібно) користуватися на ходу: в комплекті йде спеціальний ремінець.

Окремо виділяється дизайн: за нього відповідав модний бренд ACRONYM і концепт-художник Філ Сондерс, який брав участь у створенні броні для фільму "Залізна людина". Кажуть, що завданням було створити ефективне рішення для продюсерів та дизайнерів, щоб вони могли робити нотатки та ескізи на ходу, розповідає Engadget.

Ноутбук може похвалитися корпусом з алюмінієвого сплаву серії 6063, який пройшов процес анодування, а також був фрезерований тривалістю 352 хвилини з використанням декількох інструментів для створення складних візерунків на поверхні металу.

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Дисплей у новинки 13.4-дюймовий. Це сенсорна IPS-матриця з частотою оновлення 165 Гц і яскравістю 500 ніт. У топової конфігурації встановлено процесор Intel Core i9-13900H, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і накопичувач PCIe Gen 4 SSD об'ємом до 1 ТБ.

У США ROG Flow Z-13-ACRNM RMT02 почне продаватися з 3 квітня. Ціна – 2500 доларів (близько 90 000 грн). Крім ноутбука в комплекті йде ремінь для носіння ноутбука через плече, сумка і стилус.

Раніше компанія Dell представила ноутбук-"лего" – він повністю розбирається всього за 30 секунд. Таким чином можна без особливих зусиль, наприклад, замінити старий акумулятор або дисплей на новий. За словами розробників, весь цей процес не складніше, ніж вийняти SIM-карту з телефону.

А якщо ви в пошуках нового лептопа, УНІАН ділився підбіркою найбільш якісних ноутбуків, що вийшли у 2022 році. "Кращим з кращих" визнали Lenovo Yoga 9i, який демонструє оптимальне співвідношення продуктивності, дизайну і ціни. Найкращим бюджетним ноутбуком вважається HP Pavilion Aero 13, найкращим ігровим – Dell Alienware Х15 R2.

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