Серед них – AirPods Pro 3-го покоління, новий бюджетний iPhone SE та інші.

Хоч 2023 рік обіцяє стати великим роком для нових пристроїв Apple, є щонайменше шість продуктів, які компанія не випустить до кінця року попри те, що багато хто очікує їх виходу.

Ці шість пристроїв перерахувало видання Macrumors.

1. AirPods Pro третього покоління

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Версія AirPods Pro третього покоління навряд чи вийде цього року через відносно недавній запуск моделі другого покоління.

AirPods Pro 2-го покоління, випущені цьогоріч у вересні, зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.

2. Новий бюджетний iPhone SE

Про iPhone SE 4 було багато чуток, але зараз все більше схоже на те, що пристрій не буде випущений цього року і може навіть були повністю скасовані. Причина – вкрай низький попит на бюджетні моделі смартфонів компанії.

Актуальна модель iPhone SE (2022) була випущена в березні цього року за $430. Вона буде підтримувати відносно сучасне обладнання протягом усього року, що позбавляє Apple від необхідності оновлювати апарат як мінімум в найближчі пару років.

3. iPad Pro сьомого покоління

Швидше за все, для цього планшета заготовлений фірмовий чіп M3, який забезпечить найбільший приріст продуктивності та ефективності чіпів Apple за кілька років.

Однак перші "яблучні" пристрої з цими процесорами навряд чи з'являться на ринку до другої половини 2023 року, що, як видно, виключає появу нового айпада Pro найближчим часом.

З інших пристроїв Apple, які не варто чекати в 2023 році, згадується приставка Apple TV четвертого покоління, 13-дюймовий MacBook Air і Apple Car – автомобіль Apple, який чекають вже дуже давно.

Що Apple представить нам на початку 2023 року

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, перша презентація Apple в новому році відбудеться в березні. На ній покажуть новий MacBook Pro в 14- і 16-дюймовому дизайні та, можливо, 15,5-дюймовий MacBook Air.

При цьому Гурман запевняє, що ніяких серйозних нововведень в MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи та, можливо, більш швидкої оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін в дизайні теж буде мінімум – ноутбуки оновили зовсім недавно.

Також відомо, що Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою-на-чіпі M3. Але він буде випущений не раніше осені.

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