Обидві новинки отримали матрицю IPS, а ігрова модель дуже сильно нагадує монітори Dell.

Китайский вробник смартфонів OnePlus вийшов на ринок моніторів відразу з двома моделями – Monitor Х 27 для геймерів або кодерів та Monitor E 24 для офісу і домашнього користування. Новинки мають діагональ 27 і 24 дюйми відповідно.

Monitor X можна використовувати як горизонтально, так і вертикально, а також підключати відразу два девайси: картинка з другого виводиться в невеликому віконці або в режимі роздільного екрана. У плані дизайну ігрова модель дуже сильно нагадує монітори Dell.

У новинки 27-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, часом відгуку 1 мс і частотою оновлення екрана 165 Гц. Колірний обхват DCI-P3 заявлений на рівні 95%, а кути огляду становлять 178 градусів. В наявності й підтримка AMD Freesync Premium.

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Ціна – $340 (~12 500 грн). У продажу з 15 грудня.

Monitor E набагато простіше – теж IPS, але без повороту і з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів, частотою 75 Гц і відгуком 5 мс. Вартість оголосять пізніше.

Який монітор купити в 2022

У вересні вийшов бюджетний монітор для геймерів Redmi G24. Це 23,8-дюймове рішення з екраном 1080p та частотою оновлення 165 Гц, яке коштує лише 85 доларів.

Водночас ASUS поповнила лінійку своїх ігрових моніторів в рамках бренду TUF Gaming 34-дюймовою моделлю VG34VQEL1A. Вона оновлюється з частотою 100 Гц і підтримує технології Nvidia Adaptive-Sync і AMD FreeSync Premium.

Також ми розповідали про незвичайний монітор Philips з другим дисплеєм на електронних чорнилах. Екрани встановлені пліч-о-пліч, а кут повороту E-Ink панелі можна регулювати.

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