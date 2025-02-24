Користувачі можуть вибирати між жіночим і чоловічим голосом, а також задавати стиль спілкування.

Ілон Маск оголосив про запуск голосового режиму для своєї нейромережі Grok 3. Ця опція дає змогу користувачам спілкуватися з "найрозумнішим ШІ у світі" природною мовою, як із Siri, Alexa або Google Асистентом.

У своєму пості глава xAI зазначив, що ця версія "все ще перебуває на ранній стадії", тому можливі збої і проблеми технічного характеру. Однак голосовий режим у Grok 3 вже зараз демонструє чудові результати.

Голосовий режим Grok 3 пропонує два варіанти голосу – жіночий Ara і чоловічий Rex. Також користувачі можуть задавати стиль спілкування: доброзичливий співрозмовник, романтик, геній або навіть Unhinged ("Неврівноважений"), який вміє матюкатися.

Єдиний нюанс – голосова функція працює тільки в мобільному застосунку Grok і поки що тільки для iOS. Версія для Android перебуває у стадії передреєстрації в Google Play Store.

До впровадження голосової функції доступ до Grok 3 був тільки у платних передплатників X Premium+ або SuperGrok. Але зараз xAI надає безкоштовний доступ усім охочим. Принаймні доти, доки сервери зможуть справлятися з навантаженням.

Ілон Маск називає третю версію Grok 3 "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів в усіх ключових тестах, включно з математикою, наукою і програмуванням.

Маск каже, що Grok любить сарказм і в ньому практично немає цензури, тобто з чат-ботом можна поспілкуватися на найрізноманітніші теми. Також, на відміну від багатьох ШІ-моделей, які застрягли у 2023-2024 році, знання Grok 3 оновлюються в реальному часі.

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