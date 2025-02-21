На відміну від багатьох ШІ-моделей, які застрягли у 2023 або 2024 роках, знання Grok 3 оновлюються в реальному часі.

Grok, розроблений стартапом Ілона Маска xAI - відносно новий гравець на ринку чат-ботів. Але досить швидко стало зрозуміло, що це не просто ще один генеративний ШІ, а принципово новий інструмент із самостійним підходом до обробки, аналізу даних і творчих завдань.

Велике значення для його популяризації зіграв доступ до актуальної інформації в реальному часі, що відрізняє Grok від ChatGPT та інших конкурентів. Ця заява стала реакцією Маска на коментар однієї з передплатниць у Twitter

"Grok 3 не має конкретної "дати відсікання знань". На відміну від моделей GPT, які постійно застарівають на рік або більше, Grok завжди актуальний. Це насправді велика справа і, ймовірно, заслуговує на більш детальне обговорення", - йдеться в повідомленні.

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На запитання про те, наскільки актуальною є база третьої версії Grok, чат-бот відповів: "Мої знання постійно оновлюються, завдяки цьому в мене є інформація аж до теперішнього часу".

Раніше компанія хAI оголосила, що новітній чат-бот Grok 3 тепер доступний безкоштовно всім користувачам доти, доки сервери зможуть справлятися з навантаженням.

За словами самого Маска, Grok 3 - "найрозумніший ШІ на Землі". Рання версія нової моделі зараз перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів у всіх топових тестах, включно з математикою, наукою і програмуванням.

Перевага Grok 3 над останнім оновленням ChatGPT від OpenAI може посилити і без того напружену конкуренцію між компаніями. Нагадаємо, що Маск створив xAI 2023 року як альтернативу OpenAI, яку він відкрито критикує за перехід на комерційні рейки. Маск навіть очолив групу інвесторів, які пропонують купити контрольний пакет акцій OpenAI.

Конкуренти OpenAI раніше анонсували випуск GPT-5 найближчими місяцями. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у світі ШІ. Вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

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